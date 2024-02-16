Дальнобойщик с Кубани «застрял» в Крыму с женой и кошкой из-за поломки двигателя

Мужчина отправился в очередной рейс, но его грузовой автомобиль остановился из-за неисправности на трассе возле аэропорта Симферополя.

Сергей Рябчук из Краснодарского края работает дальнобойщиком уже почти 30 лет. Он ездит по России вместе с женой и кошкой Шкодой. Все они уже неделю живут в машине на обочине.

Неравнодушные местные жители не бросили семью дальнобойщика в беде. Они помогают, чем могут. Им привезли еду, воду, средства первой необходимости и генераторы.

Дальнобойщик рассказал, что в его грузовике вышел из строя двигатель. Ремонт обойдется примерно в 1 млн рублей. Таких денег у него пока нет, сообщает «Крым 24».

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