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Дальний западный обхода Краснодара: задействовано более 500 строителей и 200 единиц техники

Общество
04.08.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/dalnij-zapadnyj-obhoda-krasnodara-zadejstvovano-bolee-500-stroitelej-i-200-edinits-tehniki
Видео канала «Кубань 24»

Строительство Дальнего западного обхода Краснодара завершат летом 2023 года. Скоростная четырехполосная дорога протяженностью чуть более 50 км уведет поток транзитных автомобилей, следующих в сторону Тамани и Крыма, и разгрузит улицы краевого центра.

На трассе уложено свыше 30 км нижнего слоя асфальта.

«На данном участке выполнены работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды съездов транспортной развязки. Ведутся работы по устройству левой консольной части плиты путепровода и армогрунтовых подпорных стен», — сказал замруководителя проектов компании-подрядчика Александр Путинцев.

Всего на Дальнем западном обходе нужно обустроить 20 путепроводов и 4 моста, самый большой — через реку Понуру.

«Сейчас пять опор из шести уже возведены. К шестой опоре уже приступили, производится отсыпка песчаного основания под осадки опоры», — сообщил главный инженер компании-подрядчика Денис Петренко.

Работы идут на каждом километре трассы. В масштабной стройке задействовали более 500 человек и 200 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара планируют открыть на полгода раньше запланированного срока.

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