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Чтобы не дрались: в Анапе создали сообщество уличных музыкантов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chtoby-ne-dralis-v-anape-sozdali-soobshhestvo-ulichnyh-muzykantov
Чтобы не дрались: в Анапе создали сообщество уличных музыкантов
Фото газеты «Анапское Черноморье»

По примеру Москвы и Санкт-Петербурга на курорте создали АНО «Сфера талантов». Планируется организовать свой худсовет и создать сайт, на котором музыканты смогут бронировать для выступлений локации на набережной и прилегающих улицах.

Сообщается, что участником проекта может стать каждый музыкант, успешно прошедший худсовет. Основным условием станет подбор репертуара — он должен соответствовать духу семейного и детского курорта, исключать нецензурную лексику и пошлость.

В настоящее время АНО «Сфера талантов» участвует в конкурсе Президентских грантов c проектом фестиваля «Ритмы улицы», пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уличные музыканты подрались в Геленджике. Молодые люди не поделили место на набережной. По словам одного из участников конфликта, у уличных музыкантов имеется расписание с указанием времени и места выступления, однако не все с этим согласны. Итогом борьбы за «место под солнцем» стала потасовка.

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