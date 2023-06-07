Чтобы не дрались: в Анапе создали сообщество уличных музыкантов

По примеру Москвы и Санкт-Петербурга на курорте создали АНО «Сфера талантов». Планируется организовать свой худсовет и создать сайт, на котором музыканты смогут бронировать для выступлений локации на набережной и прилегающих улицах.

Сообщается, что участником проекта может стать каждый музыкант, успешно прошедший худсовет. Основным условием станет подбор репертуара — он должен соответствовать духу семейного и детского курорта, исключать нецензурную лексику и пошлость.

В настоящее время АНО «Сфера талантов» участвует в конкурсе Президентских грантов c проектом фестиваля «Ритмы улицы», пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уличные музыканты подрались в Геленджике. Молодые люди не поделили место на набережной. По словам одного из участников конфликта, у уличных музыкантов имеется расписание с указанием времени и места выступления, однако не все с этим согласны. Итогом борьбы за «место под солнцем» стала потасовка.