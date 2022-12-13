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Чтобы не было травм: все детские площадки проверят до конца года в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chtoby-ne-bylo-otorvannyh-paltsev-vse-detskie-ploshhadki-proveryat-do-kontsa-goda-v-krasnodare
Чтобы не было травм: все детские площадки проверят до конца года в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Это решение вызвано тем, что в соцсетях все чаще появляются фотографии детских площадок, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Состояние ужасное, и самое страшное, что это опасно для детей. Я понимаю, что часть детских площадок под контролем управляющих компаний, часть — на муниципальной земле, у нас в обслуживании. Нужно наводить порядок везде. Дети должны расти в достойных условиях и не подвергаться риску», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Внутригородским округам поручено сформировать до конца года рабочую группу. Будет выработана схема, по которой детские площадки будут приводить в нормативно-техническое состояние, а затем заниматься их внешним видом. Старые травмоопасные площадки демонтируют. На их месте установят новые, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на подтапливаемой детской площадке прочистили водоотводной канал.

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