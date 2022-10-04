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«Что я такого страшного сделала?»: в Абинском районе пьяная пенсионерка на машине поехала за хлебом

Происшествия
04.10.2022 18:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-ya-takogo-strashnogo-sdelala-v-abinskom-rajone-pyanaya-pensionerka-na-mashine-poehala-za-hlebom
Видео пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Инспекторы ДПС по Абинскому району получили сообщение от местных жителей о том, что женщина на неисправном автомобиле совершает опасные маневры возле магазина.

Прибыв на место, правоохранители установили, что за рулем находится жительница станицы Холмской. У нее имелись явные признаки алкогольного опьянения. Она не стала этого отрицать. Более того, удивилась, так как считала, что ничего страшного не произошло, и она просто поехала в магазин за хлебом.

— Что я сделала? Что я такого страшного сделала? Такая злостная нарушительница? Я приехала купить хлеба! Я сейчас все это выложу в интернет! И буду везде говорить, что это неправда.

Догадавшись, что избежать наказания за нетрезвую езду не удастся, женщина предложила решить вопрос «мирно», предложив инспектору 5 тыс. рублей.

— Я вам даю «пятеру» и расходимся. Назад меня кто привезет?

Правоохранители выявили, что в машине нарушительницы вырвало колесо, но она этого не заметила. В отношении женщины составлены административные материалы, в том числе за нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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