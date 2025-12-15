Что смотрели, читали и слушали жители Краснодарского края в уходящем 2025 году

Специалисты холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС, изучили, как в 2025 году менялись предпочтения жителей Краснодарского края в сфере развлечений. Кубань входит в топ-3 регионов после Москвы и Московской области по количеству пользователей развлекательными сервисами МТС.

Рейтинг развлекательных мероприятий в уходящем году возглавил концерт Xolidayboy в ДС «Олимп». Большой спрос также был на концерты группы «Звери», PHARAOH, ЛСП и The Hatters — все они прошли на одной из крупнейших площадок города и собрали максимальные аудитории. Как и в других городах-миллионниках, в Краснодарском крае в 2025 году наблюдался рост продаж билетов на концерты: в деньгах он вырос на 56%, в количестве проданных билетов — на 18%. Средняя цена билета составила 2 707 рублей.

Рейтинги телесмотрения в онлайн-кинотеатре KION возглавил сериал «Виноград» (16+), снимавшийся в на Черноморском побережье Краснодарского края. А также драмеди «Почка» (18+) с Любовью Аксеновой, детский мультсериал «Три кота» (0+) и сериал «Тайга» (18+).

В топ читательских предпочтений Кубани вошли «Железное пламя» (18+) и «Четвертое крыло» (18+) — вторая и первая части эпического фэнтези цикла Эмпирей Ребекки Яррос, а также мистический детектив Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска» (16+).

Из музыки в этом году жители Краснодарского края чаще всего слушали трек Roxette «It Must Have Been Love», а также «Худи» Джигана, Artik & Asti и NILETTO и Homay башкирской группы AY YOLA. Число прослушиваний музыкальных треков выросло примерно на 40% относительно прошлого года.

