Число желающих служить по контракту увеличилось в России

Об этом заявили 3 июня в Министерстве обороны РФ.

«В РФ продолжается работа по набору граждан на военную службу контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Минобороны расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — сообщили в ведомстве.

Пункты отбора работают по принципу МФЦ — все специалисты находятся в одном здании. Это позволяет сократить время прохождения отбора и заключения контракта, добавили в Минобороны.

Обратиться в пункт отбора можно в любой день недели, отметили в ведомстве. Для каждого кандидата подбирают индивидуальный подход и учитывают его предпочтения, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: служба по контракту — частые вопросы о заключении контракта.