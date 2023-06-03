Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Число желающих служить по контракту увеличилось в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhelayushhih-sluzhit-po-kontraktu-uvelichilos-v-rossii
Число желающих служить по контракту увеличилось в России
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом заявили 3 июня в Министерстве обороны РФ.

«В РФ продолжается работа по набору граждан на военную службу контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Минобороны расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — сообщили в ведомстве.

Пункты отбора работают по принципу МФЦ — все специалисты находятся в одном здании. Это позволяет сократить время прохождения отбора и заключения контракта, добавили в Минобороны.

Обратиться в пункт отбора можно в любой день недели, отметили в ведомстве. Для каждого кандидата подбирают индивидуальный подход и учитывают его предпочтения, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: служба по контракту — частые вопросы о заключении контракта.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях