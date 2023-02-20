Число ВИЧ-инфицированных на Кубани выросло на 15% по итогам 2022 года

Количество инфицированных вирусом иммунодефицита в Краснодарском крае составило 20,5 тыс. человек.

По сравнению с 2021 годом число больных выросло на 15,6%. В регионе на 1 тыс. человек приходится 3,5 инфицированных.

Количество больных туберкулезом выросло значительно меньше — в 2022 году зарегистрировали 3,2 тыс. заболевших — на 4,4% больше, чем в 2021 году. На 1 тыс. населения приходится 0,6 заболевших, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

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