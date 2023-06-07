Число пострадавших от укусов клещей в Краснодарском крае выросло в 1,5 раза

С начала года, клещи на Кубани укусили уже 1 тыс. 874 человека, в том числе 775 детей до 14 лет. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Черноморских курортах с укусами клещей в медучреждения обратились 370 человек, в том числе 177 детей. На Азовском побережье от клещей пострадали 20 человек, среди которых 7 детей.

Присасывания клещей зафиксировали уже на всей территории Кубани. В лабораториях методами ПЦР и ИФА на инфекции исследовали уже более 5 тыс. клещей, снятых с людей и объектов внешней среды, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей Краснодара просят не приходить в парки во время дезинсекции от клещей и комаров по ночам и ранним утром. Специалисты проводят обработку специальными химикатами зеленых зон краевой столицы.