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Число пострадавших от укусов клещей в Краснодарском крае выросло в 1,5 раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-ot-ukusov-kleshhej-v-krasnodarskom-krae-vyroslo-v-1-5-raza
Число пострадавших от укусов клещей в Краснодарском крае выросло в 1,5 раза
Фото JerzyGorecki, pixabay.com

С начала года, клещи на Кубани укусили уже 1 тыс. 874 человека, в том числе 775 детей до 14 лет. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Черноморских курортах с укусами клещей в медучреждения обратились 370 человек, в том числе 177 детей. На Азовском побережье от клещей пострадали 20 человек, среди которых 7 детей.

Присасывания клещей зафиксировали уже на всей территории Кубани. В лабораториях методами ПЦР и ИФА на инфекции исследовали уже более 5 тыс. клещей, снятых с людей и объектов внешней среды, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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