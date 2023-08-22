Число погибших дельфинов на Черноморском побережье Краснодарского края сократилось на 30%

Об этом сообщила директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам в прошлом году на побережье Черного моря в Краснодарском крае зафиксировали существенный рост числа погибших дельфинов — около 600. При этом, в среднем за год в регионе гибнет около 300 китообразных. Значительное увеличение числа погибших дельфинов тогда было вызвано тяжелой вирусной инфекцией, на которую наложились бактериальные заболевания.

«В 2023 году пока мы зафиксировали около 180 случаев гибели дельфинов. Это небольшое количество по сравнению со всеми другими годами», — рассказала Белей.

Она отметила, что в Черном море есть сезон выбросов дельфинов на берег, когда число погибших китообразных заметно увеличивается. Как правило, это происходит с апреля по июль. В эти месяцы в море начинают активно ловить рыбу, что приводит к истощению кормовой базы. Дельфины заходят в сети, а выбраться оттуда не могут. Кроме того, из-за дождей и таяния снегов в горах в море попадают аграрные, производственные и канализационные загрязнения, а также нефтепродукты, сообщает ТАСС.

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