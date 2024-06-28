Число очагов аварийности в Краснодаре за 6 лет снизилось более чем в 4 раза

Так, в 2019 году в Краснодаре насчитывалось 43 места концентрации ДТП, а в этом году их осталось лишь 10, сообщил замглавы краевой столицы Владимир Архипов.

По словам вице-мэра, таких показателей удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В рамках этой работы мы не только ремонтируем дороги и тротуары, но и обновляем светофоры, разметку, дорожные знаки», — цитирует Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков отметил, что согласно генплану развития краевой столицы предусмотрели к реконструкции и новому строительству порядка 1,5 тыс. км дорог, а также 42 новых развязки.

Сейчас в Краснодар ежедневно въезжают и выезжают около 200 тыс. машин, рассказал Беляков. По его словам, основная улично-дорожная сеть города, построенная много лет назад, загружена в 2-2,5 раза больше относительно норматива. При этом люди активно пересаживаются на электромобили: по данным ГАИ, число регистраций таких авто выросло в несколько раз.

Еще замглавы департамента рассказал о ходе строительства подземного перехода на улице Красных Партизан.

«В этом году у нас уже заключен новый контракт с новым подрядчиком. К 1 сентября планируем завершить работы на проезжей части», — цитирует Евгения Белякова РБК Краснодар.

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