Число обращений из-за укусов клещей в Краснодарском крае выросло почти в два раза

Всего с начала активности клещей в этом году от их укусов на Кубани пострадали уже 563 человека, в том числе 239 детей в возрасте до 14 лет.

По словам специалистов, за аналогичный период прошлого года в Краснодарском крае число людей, обратившихся в медучреждения с укусами клещей, было в 1,8 раза ниже, сообщает пресс-служба Управления Роспотребназора по Краснодарскому краю.

Укусы клещей могут быть опасны для здоровья человека. В таких случаях клеща необходимо сдать в специальный центр для исследования на наличие зараженности боррелиями. Список адресов таких центров на Кубани можно посмотреть по ссылке.

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