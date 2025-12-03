Число новых случаев выявления ВИЧ-инфекции на Кубани за год снизилось на 10%
Это результат масштабной профилактической работы и повышения ответственности жителей за собственное здоровье, подчеркнул министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
Министр отметил работу специалистов Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, которые регулярно организуют акции с бесплатным тестированием на ВИЧ-инфекцию в организациях, вузах, колледжах и даже на улицах. Благодаря этому с начала года экспресс-диагностику прошли более 7,3 тыс. человек.
Также любой житель края может пройти бесплатное обследование по месту жительства. Людям с ВИЧ-статусом медицинская помощь предоставляется в полном объеме согласно современным схемам терапии, отметил глава минздрава Кубани.
«На Кубани количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции за год снизилось на 10 %. Значимую роль в профилактике распространения заболевания играет ответственное отношение самого инфицированного. Если человек регулярно принимает назначенное лечение и следит за своим здоровьем, вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня», — написал Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.
