Число новых случаев выявления ВИЧ-инфекции на Кубани за год снизилось на 10%

Это результат масштабной профилактической работы и повышения ответственности жителей за собственное здоровье, подчеркнул министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Министр отметил работу специалистов Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, которые регулярно организуют акции с бесплатным тестированием на ВИЧ-инфекцию в организациях, вузах, колледжах и даже на улицах. Благодаря этому с начала года экспресс-диагностику прошли более 7,3 тыс. человек.

Также любой житель края может пройти бесплатное обследование по месту жительства. Людям с ВИЧ-статусом медицинская помощь предоставляется в полном объеме согласно современным схемам терапии, отметил глава минздрава Кубани.

«На Кубани количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции за год снизилось на 10 %. Значимую роль в профилактике распространения заболевания играет ответственное отношение самого инфицированного. Если человек регулярно принимает назначенное лечение и следит за своим здоровьем, вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня», — написал Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

