Четыре кубанских проекта участвуют в народном голосовании премии «Служение»

Проголосовать за проекты могут все желающие до 13 апреля включительно. Голосование проводится через портал «Госуслуги»

По решению экспертного совета премии определили топ-100 проектов, управленческих решений и инициатив, допущенных к народному голосованию (по 10 финалистов в каждой из 10 номинаций). От Краснодарского края бороться за победу будут четыре проекта:

«Чат-бот МЦУ Краснодар — общение с властью в два клика» в номинации «Прямой разговор — доверие к власти»;

в номинации «Прямой разговор — доверие к власти»; «Всероссийский патриотический форум активистов движения «Пост № 1» , «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения муниципального образования Лабинский район» в номинации «Великое наследие — для будущих поколений»;

, в номинации «Великое наследие — для будущих поколений»; «Спасем пляжи Анапы» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине».

Чтобы принять участие в народном голосовании, нужно авторизоваться на «Госуслугах», затем на странице «Решаем вместе. Голосования» перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение». В каждой из номинаций можно выбрать один проект.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет в апреле 2025 года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России». Награду получат 30 финалистов премии.

«За каждой заявкой — судьбы людей, их истории служения — в маленьком поселке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других. Для нас важна тема наставничества — по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества. Номинация «Великое наследие — для будущих поколений» подтверждает верность выбранным ориентирам — сохранить нашу историю и культуру для будущих поколений неоскверненной. И эту роль берут на себя муниципалитеты, бережно храня память о героях прошлых лет и наших современниках», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

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