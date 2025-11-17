Чешская Bioveta проиграла спор с Роспатентом из-за сходства с кубанской маркой

Роспатент отказал ветеринарной фармацевтической компании Bioveta из Чехии в регистрации товарного знака в РФ из-за сходства с несколькими отечественными брендами, включая марку кубанского бизнесмена Григория Кухаренко Biovita Crop Science.

Коллегия федеральной службы не удовлетворила заявку европейского производителя вакцин и медикаментов для животных, которую фирма отправляла еще в октябре 2023 года. Компания утверждала, что наименование Bioveta составляет неотъемлемую часть корпоративного названия и отличается от всех оспариваемых российских марок.

Представители фирмы характеризовали элементы «био», «вит», «вет» и «вита» как неохраноспособные элементы торгового обозначения, поскольку они напрямую связаны с профильными областями — биологическими науками, витаминными добавками и ветеринарной медициной.

Дополнительно компания предоставила результаты фонетического анализа, показавшего отсутствие звукового сходства из-за разной длины словесных составляющих. Чешские специалисты также ссылались на международную защиту товарного знака в Германии, Франции, Италии и прочих государствах, оформленную значительно раньше российских заявок на схожие наименования.

Однако экспертная коллегия Роспатента признала эту аргументацию неубедительной. В официальном заключении указывается на существенное сходство заявленного обозначения с другими российскими товарными марками. Среди российских брендов-конкурентов фигурирует марка Biovita Crop Science, принадлежащая кубанскому бизнесмену Григорию Кухаренко.

«Высокая степень однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях, свидетельствуют о наличии вероятности их смешения», — констатировали представители ведомства.

Эксперты объяснили, что отказ в регистрации не препятствует чешской корпорации импортировать и реализовывать свою продукцию на территории РФ. Однако обладатели зарегистрированных похожих знаков получают законные основания для судебной защиты своих исключительных прав, пишет «Ъ-Кубань».

