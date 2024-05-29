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Черноморские Дворцы молодежи и искусств планируют построить в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernomorskie-dvortsy-molodezhi-i-iskusstv-planiruyut-postroit-v-anape
Черноморские Дворцы молодежи и искусств планируют построить в Анапе
Фото мэрии Анапы

Два новых масштабных объекта хотят построить на территории общественного пространства, которое сейчас известно под рабочим названием — Императорский парк.

В Черноморском Дворце молодежи разместят коворкинги, конференц-зал и лекционные залы. Площадь здания составит 6 тыс. кв. метров.

Черноморский Дворец искусств построят на берегу возле новой набережной. В двухэтажном здании площадью около 18 тыс. кв. метров разместят зрительный зал на 2 тыс. мест, кафе с видом на море и выставочные пространства.

Сроки строительства двух новых Дворцов на курорте пока неизвестны. Сейчас специалисты занимают концептуальной проработкой объектов. После этого можно будет приступить к проектированию, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: новый культурный центр для молодежи построят в Новороссийске. Строительство соцобъекта площадью более 4 тыс. кв. метров началось в селе Южная Озереевка. Там прошла торжественная закладка символического камня.

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