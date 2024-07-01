Черное море у берегов Кубани резко остыло до +15 °С

Самая холодная вода сейчас у берегов Новороссийска — всего +15 °С. Намного теплее в Сочи — там +24 °С.

Рядом с берегами Анапы температура воды сейчас +17 °С. Из-за этого в минувшие выходные многие отдыхающие не купались, а загорали на берегу.

В Кабардинке температура воды опустилась до +18 °С, как и в Новороссийске. Причина этому — течение.

«Во время шторма идет смешивание верхнего теплого слоя воды и нижнего — холодного. Плюс течение воды, поэтому такое резкое охлаждение моря», — объясняет медицинский работник городского пляжа Николай Хамзович.

Ученые региона называют это явление «апвеллинг». Оно было зафиксировано научной экспедицией по изучению Черного моря еще в 1989 году.

«Образуется это явление под действием ветра с суши — теплые поверхностные воды сдвигаются в сторону моря. А с глубины 60 м на поверхность поднимаются чистые, но уже охлажденные или холодные слои, температура которых от +14 до +16 °С», — говорит доктор биологических наук, руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей Борис Елецкий.

По прогнозам синоптиков, через несколько дней море снова прогреется.