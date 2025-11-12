Через 5 лет жители Кубани делегируют рутину искусственному интеллекту

МТС провела исследование* мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий через ИИ-агентов.

Это значит, что все рутинные задачи будут делегированы ИИ-моделям. Цифровые помощники начнут действовать от лица человека, например, покупать продукты или оплачивать коммунальные платежи.

Если в 2025 году пользователь сам осознает свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, то к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя поведение пользователя: контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств.

Самое большое изменение ждет процесс покупок и платежей. Вместо того чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, пользователь будет лишь определять рамки — бюджет, предпочтения и ограничения. ИИ-агент, действуя в рамках заданных человеком и его поведением параметров, сможет самостоятельно сделать подборки на маркетплейсах, оформить покупки, оптимизировать цену, применяя купоны и отслеживая динамику скидок, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и постпродажное обслуживание также перейдут под полный контроль агентов. ИИ будет автономно выбирать способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и вести коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

*Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.

