Чемпионат рыбаков, отпускающих улов обратно в озеро, пройдет в Абрау-Дюрсо

Турнир «День рыбака» пройдет в Абрау-Дюрсо 8 июня. Главный приз — 15 тыс. рублей и рыбалка на популярной базе отдыха.

Любительские соревнования по рыбной ловле пройдут на набережной озера Абрау. Организаторы особо подчеркивают, что всю пойманную рыбу, как это принято на таких состязаниях, нужно будет отпустить обратно в воду. Принять участие может каждый желающий. Участие в чемпионате бесплатное, но необходима регистрация. Подать заявку можно с 1 июня.

Турнир пройдет 8 июня. Регистрация участников турнира в 7:30, начало соревнований — в 8:00. На ловлю рыбы участникам отводится четыре часа.

Также в рамках мероприятия шеф-повар Сергей Альшевский со своей командой сварит рекордное количество ухи — 250 л.

В качестве специального гостя на турнире будет присутствовать мастер спорта, чемпион России, неоднократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований по ловле рыбы поплавочной удочкой, участник 13-ти чемпионатов мира Петр Миненко.

Для победителей предусмотрены денежные призы. За первое место — 15 тыс. рублей, за второе — 10 тыс. рублей и за третье — 5 тыс. рублей. Также победитель получит подарочный сертификат на суточное проживание на базе отдыха и рыбалку с арендой лодки в сопровождении егеря. Кроме того, призеры и участники получат подарки от спонсоров мероприятия, пишет газета «Жизнь Абрау».

Читайте также: улов тюльки и камбалы увеличился на 82% в Азовском море.