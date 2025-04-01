Частный жилой дом загорелся в Красноармейском районе

Сообщение о возгорании на улице Кирова в поселке Заветном поступило диспетчеру 1 апреля в 8:29.

Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на площади 18 кв. м.

В 8:49 пожар локализовали, не допустив распространения огня. В 9:09 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

К тушению привлекли шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: фура сгорела на стоянке возле дороги в Динском районе. Кабина большегруза загорелась вечером 30 марта на улице Красной в станице Динской. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 20:12. Пожарные прибыли на место происшествия в 20:14 и установили, что загорелся грузовик. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Пламя удалось полностью потушить за 10 минут после прибытия пожарных, однако кабина сильно пострадала.

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