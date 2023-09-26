Частный дом горит на площади 100 кв. метров в Краснодаре

Сообщение о возгорании дома на улице Космонавтов поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 26 сентября в 8:40.

Пожарные подразделения в 8:48 прибыли на место и установили, что горит крыша частного дома. В 9:10 пожар локализовали. Его площадь составляет 100 кв. м.

На месте работают 20 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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