Часовню в память о 10-летии воссоединения Крыма и России построят в Краснодаре

Об этом 18 марта сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«На территории храма святого апостола Андрея Первозванного в 2024 году построят часовню. Она станет напоминанием, символом героизма казаков, рисковавших своими жизнями ради единого будущего. Вопросами возведения объекта уже занимается Кубанское казачье войско», – рассказал он.

В честь 10-летия воссоединения Крыма и России в Краснодаре 18 марта казачья молодежь и члены войскового правления возложили цветы к памятнику святому благоверному князю Александру Невскому. Также прошла встреча с участниками Крымской весны в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына.

«Я горжусь нашими казаками, которые в ненастные и холодные дни февраля и марта 2014 года стояли стеной вместе с бойцами «Беркута» на Перекопе, Турецком валу, Чонгаре, не дав неонацистам и фашистам проникнуть на крымскую землю и устроить там кровавый вихрь диктатуры, беззакония, расправ и репрессий. Вместе с ополченцами и патриотами более 1,4 тыс. казаков в круглосуточном режиме досматривали поезда на железнодорожных вокзалах Симферополя, Севастополя, Джанкоя. Охраняли аэропорт, стратегически важные объекты, в том числе здания Совета министров, Верховного Совета Республики Крым. Обеспечивали порядок на избирательных участках во время референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией», – цитирует Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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