CAS рассмотрит апелляции «Краснодара» и «Сочи» на новые правила для легионеров в РПЛ

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне 21 ноября рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов: «Краснодара», «Сочи», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Рубина», ЦСКА и «Ростова» к FIFA.

Ранее FIFA из-за ситуации на Украине и введения санкций против России разрешила легионерам, выступающим за клубы Российской премьер-лиги, приостанавливать контракты в одностороннем порядке до июня 2023 года.

Из-за новых правил восемь клубов РПЛ подали протест на решение FIFA в связи с возможными финансовыми убытками, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной «Краснодар» приостановил действие контрактов с 8 легионерами. С некоторыми из них позже расторгнули договоры.