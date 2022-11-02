CAS рассмотрит апелляции «Краснодара» и «Сочи» на новые правила для легионеров в РПЛ
Спорт
02.11.2022 10:13
Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне 21 ноября рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов: «Краснодара», «Сочи», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Рубина», ЦСКА и «Ростова» к FIFA.
Ранее FIFA из-за ситуации на Украине и введения санкций против России разрешила легионерам, выступающим за клубы Российской премьер-лиги, приостанавливать контракты в одностороннем порядке до июня 2023 года.
Из-за новых правил восемь клубов РПЛ подали протест на решение FIFA в связи с возможными финансовыми убытками, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной «Краснодар» приостановил действие контрактов с 8 легионерами. С некоторыми из них позже расторгнули договоры.
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