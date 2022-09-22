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Бывший тренер «Краснодара» и «Кубани» возглавил ФК «Ахмат»

Спорт
22.09.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-trener-krasnodara-i-kubani-vozglavil-fk-ahmat
Бывший тренер «Краснодара» и «Кубани» возглавил ФК «Ахмат»
Сергей Ташуев. Фото пресс-службы ФК "Ахмат"

Главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат» стал 63-летний Сергей Ташуев. Контракт с ним подписан до конца текущего сезона. 

Первую тренировку с «Ахматом» Ташуев проведет в этот же день — 22 сентября, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

До перехода Сергей Ташуев возглавлял белорусский «Шахтер». Ранее он работал в «Спартаке» из Нальчика, «Кубани», «Краснодаре», махачкалинском «Анжи» и белгородском «Салюте». 

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