Бывший тренер «Краснодара» и «Кубани» возглавил ФК «Ахмат»

Сергей Ташуев. Фото пресс-службы ФК "Ахмат"

Главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат» стал 63-летний Сергей Ташуев. Контракт с ним подписан до конца текущего сезона.

Первую тренировку с «Ахматом» Ташуев проведет в этот же день — 22 сентября, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

До перехода Сергей Ташуев возглавлял белорусский «Шахтер». Ранее он работал в «Спартаке» из Нальчика, «Кубани», «Краснодаре», махачкалинском «Анжи» и белгородском «Салюте».

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