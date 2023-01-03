Бывший полузащитник ФК «Краснодар» Реми Кабелла стал жертвой кражи со взломом
Происшествия
03.01.2023 12:06
Об этом футболист рассказал в одной из соцсетей.
По данным СМИ, кража со взломом произошла в канун Нового года. Сам же футболист опубликовал фотографию разбитого окна в его доме. Также он оставил подпись: «Всех с Новым 2023 годом!».
Реми Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года. За «быков» полузащитник провел 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте 2022 года клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним игроком по обоюдному согласию сторон.
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