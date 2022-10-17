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Бывший мэр Краснодара посетил мальчика из Купянска, потерявшего семью во время обстрела ВСУ

Происшествия
17.10.2022 20:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-mer-krasnodara-posetil-malchika-iz-kupyanska-poteryavshego-semyu-vo-vremya-obstrela-vsu
Видео канала «Кубань 24»

Председатель совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко помог мальчику Александру, выжившему после минометного обстрела украинских нацистов. Вся семья ребенка погибла, а он сам от боли и шока перестал разговаривать.

Экс-мэр Краснодара приехал к мальчику с его любимой игрушкой — кораблем «Адмирал Кузнецов». Благодаря заботе врачей и поддержке взрослых, Александр все-таки начал говорить. Сейчас он выходит на улицу и уже мечтает о море и новых конструкторах.

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