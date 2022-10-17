Бывший мэр Краснодара посетил мальчика из Купянска, потерявшего семью во время обстрела ВСУ

Видео канала «Кубань 24»

Председатель совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко помог мальчику Александру, выжившему после минометного обстрела украинских нацистов. Вся семья ребенка погибла, а он сам от боли и шока перестал разговаривать.

Экс-мэр Краснодара приехал к мальчику с его любимой игрушкой — кораблем «Адмирал Кузнецов». Благодаря заботе врачей и поддержке взрослых, Александр все-таки начал говорить. Сейчас он выходит на улицу и уже мечтает о море и новых конструкторах.

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