Бывший мэр Краснодара посетил мальчика из Купянска, потерявшего семью во время обстрела ВСУ
Происшествия
17.10.2022 20:33
Председатель совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко помог мальчику Александру, выжившему после минометного обстрела украинских нацистов. Вся семья ребенка погибла, а он сам от боли и шока перестал разговаривать.
Экс-мэр Краснодара приехал к мальчику с его любимой игрушкой — кораблем «Адмирал Кузнецов». Благодаря заботе врачей и поддержке взрослых, Александр все-таки начал говорить. Сейчас он выходит на улицу и уже мечтает о море и новых конструкторах.
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