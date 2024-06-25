Бывшего военного комиссара Сочи уволили в связи с утратой доверия

Бывший военный комиссар Сочи Александр Чухба был уволен в связи с утратой доверия, следует из данных соответствующего реестра портала «Госслужба».

Об этом стало известно 25 июня. В опубликованных в реестре данных указано, что уволен Чухба был на основании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Согласно данному пункту, «трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности».

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