Бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди суд вернул в СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшего вице-мэру Краснодара Кирилла Мавриди, которого подозревали в пяти эпизодах получения взяток за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Бывшего вице-мэра Кирилла Мавриди задержали в декабре 2021 года. По версии следствия, в 2020 году чиновник, который был на тот момент замглавы департамента строительства Краснодарского края, получил от 100 тыс. до 500 тыс. рублей от руководителя подведомственного юрлица и руководителей коммерческих организаций, являвшихся подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам за создание условий для осуществления ими деятельности и непринятие мер в случае нарушений с их стороны. Общая сумма полученных взяток составила 1,6 млн рублей.

До марта 2023 года Кирилл Мавриди находился в следственном изоляторе, затем суд перевел его под домашний арест. В июне суд изменил меру пресечения и снова заключил Мавриди на два месяца под стражу, пишет РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2016 по 2018 годы Кирилл Мавриди занимал должность первого заместителя главы Туапсинского района. В 2018 году был советником генерального директора НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «ОМЕГА». С 2018 по 2019 год Мавриди работал заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. С 2019 года стал заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края. В ноябре 2019 года его назначили на должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края. Кирилл Мавриди стал вице-мэром Краснодара в октябре 2021 года.