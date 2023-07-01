Бюст актера Василия Ланового установили на Офицерском бульваре в Краснодаре

Торжественное открытие памятника прошло 1 июля. Создал бюст Василия Ланового московский скульптор Салават Щербаков.

С инициативой установить бюст артиста и общественного деятеля Василия Ланового выступила директор культурно-патриотического центра «Армия и культура» Антонина Журавлева.

В региональном отделении ДОСААФ России инициативу поддержали. Замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что актер был настоящим патриотом.

«Он помогал открывать региональные отделения общественного движения по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны в городах России, в том числе и в Краснодаре. Часто приезжал на Кубань, встречался с молодежью, курсантами и кадетами», ؅— сказал Власов.

На церемонии открытии памятника присутствовали курсанты военного училища, представители ветеранских и общественных организаций, добровольцы, руководство ДОСААФ по Краснодарскому краю и местные жители.

«Василий Лановой был председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура», соучредителем общероссийского движения «Бессмертный полк России», сопредседателем его центрального штаба. Ему удалось создать в отечественном кинематографе образ настоящего офицера, человека бесконечно преданного Родине», — цитирует председателя регионального отделения ДОСААФ России Бориса Левитского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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