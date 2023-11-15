Бутылку с посланием из Абхазии нашли на берегу моря в Анапе

Таинственную бутылку для вина с запиской внутри прибило к берегу на Малом Утрише.

В Черное море ее забросили люди, которые отдыхали в Пицунде в сентябре. Они описали на бумаге ручкой свои впечатления от отдыха в Абхазии и решили поделиться ими с остальными. Тому, кто найдет бутылку, авторы письма пожелали счастья и всего самого хорошего.

За 10 дней в море бутылка с посланием преодолела около 350 км, проплыв почти через все Черноморское побережье Краснодарского края, сообщает пресс-служба заповедника «Утриш».

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