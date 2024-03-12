Буровые работы стартовали на месте строительства нового обхода Адлера

Дорожники начали возводить подпорную стену тоннеля в селе Высоком на месте будущей развязки с трассой А-149 «Краснополянское шоссе».

Всего на обходе Адлера планируют построить два тоннеля общей длиной около 12 км. Обход войдет в состав новой скоростной трассы М-4 «Дон» — Сочи, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Скоростная трасса М-4 «Дон» — Сочи сократит время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов. Общая протяженность объекта — более 130 км. Он даст новый импульс социально-экономическому развитию Краснодарского края и расширит туристический потенциал Черноморского побережья. К тому же это единственный в мире проект такого масштаба по сооружению тоннелей, поскольку работы будут вестись в сложных, стесненных условиях горной местности, с преобладанием горных расщелин, впадин и рек. Для их проходки применят уникальные тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром более 12 м каждый. Сейчас на одном из его важнейших этапов — обходе Адлера — стартовали буровые работы», — сказал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сейчас в районе села Высокого работают три буровые установки, еще две — на месте соединения с тоннелем и будущей развязки у поселка Кудепста. Техника задействована в организации площадки для подпорной стены и тоннелепроходческого механизированного комплекса.

Кроме того, сейчас обустраивают площадку для завода по производству железобетонной отделки тоннеля и строительных городков, переустраивают инженерные сети на месте проведения работы и организовывают подъездные дороги.

«Этот транспортный проект стратегически важен для нашего города и всего Краснодарского края. Уже начали подготовку городской инфраструктуры к его реализации. Новый энергосетевой объект в Молдовке, который сейчас возводится, даст необходимые мощности для строительства эстакады, автомобильной развязки и тоннелей, увеличит резервы для жилого сектора», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Электрическая подстанция 110/10 кВ в селе Молдовка необходима для обеспечения строительных и эксплуатационных нагрузок при строительстве скоростной трассы Горячий Ключ — Сочи. Также она будет питать первый этап — обход Адлера. Проектная документация сейчас проходит согласование, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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