Будут стрелять и бомбить: жителей Ленинградского района предупредили об учениях боевой авиации

Полеты с применением авиационных средств поражения будут проходить с 5 по 9 июня на мишенном поле в станице Ленинградской.

«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона», — сообщает пресс-служба Ленинградского района.

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