Будут стрелять и бомбить: жителей Ленинградского района предупредили об учениях боевой авиации
Общество
02.06.2023 15:53
Полеты с применением авиационных средств поражения будут проходить с 5 по 9 июня на мишенном поле в станице Ленинградской.
«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона», — сообщает пресс-служба Ленинградского района.
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