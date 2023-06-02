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Будут стрелять и бомбить: жителей Ленинградского района предупредили об учениях боевой авиации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/budut-strelyat-i-bombit-zhitelej-leningradskogo-rajona-predupredili-ob-ucheniyah-boevoj-aviatsii
Будут стрелять и бомбить: жителей Ленинградского района предупредили об учениях боевой авиации
Фото пресс-службы Южного военного округа

Полеты с применением авиационных средств поражения будут проходить с 5 по 9 июня на мишенном поле в станице Ленинградской.

«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона», — сообщает пресс-служба Ленинградского района.

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