Будка и одежда на могиле: новые захоронения домашних животных появились в лесу под Новороссийском

Несколько новых могил домашних питомцев местные жители обнаружили в лесу по дороге на Неберджаевское водохранилище.

На одной из могил оставили собачью будку и одежду для животного. На месте захоронений нашли несколько разрытых ям и обглоданные кости. Предположительно, могилы домашних животных разорили шакалы.

Кладбище домашних животных на Неберджаевском перевале возмущает жителей Новороссийска. Они неоднократно обращались к несознательным гражданам с просьбами не закапывать умерших животных в лесу.

«Вы наносите большой вред своими деяниями. Останки собак растаскиваются по округе дикими животными. Вам жаль свою собаку? Так зачем вы ее скармливаете шакалам?» — говорят местные жители.

В управлении ветеринарии Новороссийска в свою очередь напомнили, что трупы животных представляют собой биологическую опасность. Хоронить питомцев неподалеку от городского водохранилища опасно.

«Трупы животных могут быть заражены возбудителями особо опасных болезней, которые являются общими для человека и животных — бешенство, сибирская язва и другие», — цитирует главу ведомства Наталию Заколдаеву «Наша газета. Новороссийск».

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