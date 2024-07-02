Брошенная в супермаркете Краснодара девочка получила новые имя и фамилию

Речь идет об инциденте, который произошел днем 13 мая в одном из супермаркетов «Магнит» на улице Суворова.

В тот день приезжая из Сургута зашла в магазин с двухлетней дочкой. Она оставила ребенка в торговом зале, а сама скрылась. Позже нерадивую мать задержали в поезде. Девочку передали в органы опеки.

Спустя почти два месяца стало известно, что оставленную в краснодарском супермаркете девочку до сих пор не передали родственникам. Сейчас она находится в Сургуте. При этом ребенку выдали новое свидетельство о рождении с новыми фамилией, именем и отчеством.

Где сейчас находится 37-летняя мать девочки, никто не знает. После того, как она вышла из отдела полиции в Краснодаре, ее местонахождение неизвестно для родственников. В жизни своей маленькой дочери она участвовать не собирается, пишет телеканал «Мегаполис».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бросившая дочь в магазине Краснодара женщина рассказала о причине поступка. По словам женщины, она поругалась с родственниками, забрала дочь и уехала с ней из родного города. Они скитались по городам: Челябинск, Анапа. Нальчик, Севастополь. Добралась до Краснодара. Из-за нехватки денег женщина поняла, что ситуация безвыходная, дочь не может содержать и просто ее оставила в магазине.