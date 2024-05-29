Бродячие собаки разорвали и съели кошку во дворе многоэтажки на ЮМР в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 28 мая во дворе одной из многоэтажек на улице Генерала Шифрина. Видеозапись выложили в сеть очевидцы.

Женщина, снявшая видео из окна своей квартиры, рассказала, что стая бездомных собак поймала и разорвала кошку. На видео видны семь собак, которые что-то вырывают друг у друга, а потом едят.

Автор видео также рассказала, что несколько дней назад эти собаки кидались на нее и ее ребенка на парковке.

«Не понимаю почему не принимают меры, страшно на улицу выходить. Ведь они не маленькие. По Юбилейному очень много дворняг бегает, кидаются когда с собакой идешь», — написала автор видео в Telegram.

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