Боржес заявил, что поможет остановить падение ФК «Краснодар» в турнирной таблице
Спорт
03.03.2023 20:59
Бразильский полузащитник «быков» Кади Боржес заявил, что приложит все усилия для возвращения команды на лидерские позиции в МИР РПЛ.
«Очень рад оказаться в «Краснодаре», меня здорово здесь приняли. С каждым днем я адаптируюсь все лучше к команде, тренеру. Хочу каждый день быть лучше и помогать своему клубу. Хочу сделать все, чтобы «Краснодар» вернулся на лидирующие позиции в РПЛ, это моя цель», — сказал Кади Боржес.
Бразильский полузащитник пополнил состав «быков» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Карабаха».
Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице МИР РПЛ, сообщает Sportbox.ru.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля ЦСКА разгромил ФК «Краснодар» со счетом 3:0.
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