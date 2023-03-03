Боржес заявил, что поможет остановить падение ФК «Краснодар» в турнирной таблице

Бразильский полузащитник «быков» Кади Боржес заявил, что приложит все усилия для возвращения команды на лидерские позиции в МИР РПЛ.

«Очень рад оказаться в «Краснодаре», меня здорово здесь приняли. С каждым днем я адаптируюсь все лучше к команде, тренеру. Хочу каждый день быть лучше и помогать своему клубу. Хочу сделать все, чтобы «Краснодар» вернулся на лидирующие позиции в РПЛ, это моя цель», — сказал Кади Боржес.

Бразильский полузащитник пополнил состав «быков» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Карабаха».

Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице МИР РПЛ, сообщает Sportbox.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля ЦСКА разгромил ФК «Краснодар» со счетом 3:0.