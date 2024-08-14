Большинство кубанцев хотят иметь запись телефонных разговоров

МТС провела опрос абонентов об их мобильных привычках. Выяснилось, что 70% опрошенных хотели бы иметь возможность записывать разговоры, особенно с коллегами. Из них 37% хотели бы записывать разговоры, чтобы напомнить коллегам о договорённости, а 41% – чтобы самим не забыть важные детали.

По данным исследования МТС больше всего кубанцев раздражает, когда им звонят с неизвестных номеров. Так ответили 54% опрошенных. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых номеров, из-за чего приходится принимать все вызовы подряд. На третьем месте среди раздражающих факторов – долгие разговоры, особенно среди людей старше 45 лет.

Большинство пользователей утомляют звонки по вопросам, которые можно было бы решить без телефонного разговора, а также ситуации, когда знакомые не берут трубку. Интересно, что 44% абонентов после пропущенного звонка ищут информацию о номере в интернете, а больше половины женщин сразу записывают номер в телефонную книгу со специальными пометками.

Исследование также показало, что молодежь чаще уточняет, удобно ли собеседнику разговаривать. Это делает 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет, тогда как среди 25-45 летних таких уже на 15% меньше. Среди людей старше 45 лет таких всего 20%. При этом более половины опрошенных не перезванивают на звонки с неизвестных номеров.

Если в телефоне абонента нет функции записи разговора, то это можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». А до конца этого года там же станет доступен голосовой ассистент, работающий прямо в звонке.