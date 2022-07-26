Большинство кубанцев этим летом не уезжают далеко от дома

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МТС на основе обезличенных данных держателей карт МТС Банка изучил траты жителей Кубани на путешествия в первую половину лета 2022 года.

Количество покупок железнодорожных билетов выросло на 62%, а количество транзакций в турагентствах – на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом наибольшая часть жителей Кубани отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо провела первую половину лета на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июне на 77%. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Продажи билетов на пригородные и междугородние автобусы выросли на 27%, средние чеки – на 8%.

В МТС отмечают, что в 2022 году жители Кубани стали на 50% чаще покупать билеты для посещения туристических достопримечательностей и представлений: в музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д.

Туристический сезон стал сложным для всех россиян не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами, но и из-за проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Краснодарского края, в которых количество транзакций в июне-июле увеличилось на 62%, а средний чек – на 16% по сравнению с прошлым годом.

По данным Big Data МТС, если россияне выбирают зарубежный отдых, то чаще всего это Турция: количество российских туристов в этой стране выросло в четыре раза в первой половине лета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке самых популярных направлений — Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Также удвоился турпоток в Казахстан.