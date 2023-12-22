Большего всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум от фейерверков

Согласно результатам опроса, 19% респондентов пожаловались на шум фейерверков и петард. Ни на что не жалуются в новогоднюю ночь — 27% опрошенных.

На скучные телевизионные передачи в ночь на 1 января пожаловались 10% респондентов, столько же опрошенных тревожит большое количество нетрезвых людей.

Переедание из-за новогодних застолий раздражает 3% респондентов, столько же страдают от недосыпа, также 3% грустят, когда новогодняя ночь проходит быстро. На празднование Нового года в одиночестве пожаловались 2% опрошенных, 1% — вовсе не понимают общей одержимости празднованием Нового года.

«Другие раздражающие факторы (17%), которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники», — цитирует аналитиков RT.

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