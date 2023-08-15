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Больше 30 км в пробке: серьезные заторы образовались по дороге к морю в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshe-30-km-v-probke-sereznye-zatory-obrazovalis-po-doroge-k-moryu-v-krasnodarskom-krae
Больше 30 км в пробке: серьезные заторы образовались по дороге к морю в Краснодарском крае
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Утром 15 августа на Кубани зафиксировали несколько серьезных дорожных заторов.

По данным сервиса Яндекс Карты на 8:45, самая большая пробка начинается в Горячем Ключе и продолжается до самой Молдовановки — затор с редкими проблесками свободной трассы растянулся на 30 км. На преодоление пути понадобится около 3 часов.

Следующая пробка ждет уже в Джубге — там небольшой затор длиной почти 3 км, проехать его можно примерно за 15 минут.

Несколько заторных участков ждут в Новомихайловском в сторону Сочи, в сторону Краснодара же образовалась пробка длиной почти 6 км, на преодоление которой потребуется около 40 минут.

Перед Агоем ждет пробка в 5 км, которую можно проехать за 20 минут, а вот в Туапсе образовывается серьезный затор — там 7 км пути придется преодолевать около часа. В обратную сторону также пробка — 5 км, проехать которые можно будет за 40 минут.

Из-за ДТП в районе Чемитоквадже пробка образовалась в обе стороны — примерно по 5 км, на которые нужно будет потратить по 20 минут.

Читайте также: пробки на пути к Черному морю — где заторы возникают чаще всего?

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