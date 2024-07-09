Больше 10 тыс. человек в Темрюкском районе неделю живут без воды

Жители двух сельских поселений Темрюкского района — Фонталовского и Запорожского — уже 7 дней остаются без воды.

«Это болото в Темрюкском районе образовалось не из-за дождей — прорвало трубу, и вода начала скапливаться. Сам водоотвод существует еще с 1970-х годов и, по словам местных жителей, его никто ни разу не ремонтировал. Поэтому вода как бы есть, но до потребителя не доходит», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Всего без воды остались 10 населенных пунктов, в которых живут больше 10 тыс. человек.

Евгений Новицкий живет в поселке Ильич уже 5 лет. По его словам, воду в поселке отключают каждое лето. Вода, которая поступает в дома, плохого качества и желтого цвета. Не все местные жители используют ее для питья и приготовления пищи.

«Чтобы получить питьевую воду, кипятим ее. Со временем она станет чистой, я полагаю. Пройдет время, она станет чище», — говорит житель поселка Ильич Евгений Новицкий.

В ресурсоснабжающей компании редакции «Кубань 24» сообщили, что воды в домах нет из-за аварий. Летом люди чаще пользуются водой, из-за чего увеличивается давление в трубах. Однако коммуникации не выдерживают и лопаются.

«За двое суток у нас на этой трубе — 20 км сети — произошло восемь аварий, три из которых — крупные. Устранять их можно было только с отключением воды», — объясняет начальник Управления ремонтно-эксплуатационного участка Таманского группового водопровода Дмитрий Цыпленков.

Он добавил, что прокладкой и заменой труб их организация не занимается — не в их полномочиях.

«Это труба района-собственника. Мы ее только арендуем. За замену трубы отвечает администрация, они должны ее поменять. Срок ее эксплуатации 30 лет назад прошел», — уточняет Цыпленков.

Редакция «Кубань 24» обратилась в администрацию Темрюкского района, чтобы разобраться в ситуации. Там ответили, что ветхий участком коммуникации, протяженностью 1,2 км, заменят. Работы планируют выполнить в течение недели за счет средств районного бюджета.