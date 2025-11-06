Больше 1 тыс. жителей Кубани приняли участие в проекте «Культурный код»

В рамках проекта по развитию уличного искусства «Культурный код» провели творческие мастер-классы для молодежи из муниципалитетов Кубани.

Результатом мастер-классов стали муралы на фасадах домов в каждом населенном пункте. Инициативу реализовали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Исполняющий обязанности руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев отметил, что проект показал не только умение современной молодежи творить, но и ее способность бережно работать с городским пространством.

«Каждый мурал — это история о людях, о нашем времени и о том, как энергия молодых способна менять города к лучшему. Такие инициативы важны, потому что они объединяют творчество, гражданскую позицию и любовь к своему краю», — сказал Дмитриев.

Фестиваль объединил популярные направления уличной культуры: граффити, брейк-данс и хип-хоп, диджеинг, кастомизацию и трэш-арт. В нем приняли участие более 1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из Ейска, Кропоткина, Славянска-на-Кубани, Анапы и Тихорецка, а также из Гулькевичского, Северского и Каневского районов, Ленинградского и Туапсинского муниципальных округов.

Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» по поручению президента РФ и входит в систему мероприятий федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в Усть-Лабинске школу украсил мурал с портретом маршала Жукова.

Подпишись, здесь всегда интересно.