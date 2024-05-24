Болельщики ФК «Краснодар» сделали гигантский баннер перед игрой с «Динамо»

Матч между «Краснодаром» и московским «Динамо», в котором решится судьба чемпионства РПЛ, пройдет 25 мая на стадионе «быков».

Перед решающим домашним матчем болельщики «быков» объединились для создания перформанса. На его воплощение понадобилось свыше 300 л краски и более 30 человек.

На протяжении двух недель фанаты трудились на территории стадиона, создавая гигантский баннер. Руководство клуба предоставило ткань, а все остальное закупили на пожертвования болельщиков. Поучаствовали и футболисты «Краснодара», которые оставили свои автографы.

«Мы хотели завершить этот сезон шикарно, грандиозно, красиво, чтобы команда почувствовала, насколько мы ее поддерживаем, чтобы гнать команду вперед к победе. И этот перформанс будет большим», — рассказывает художница Татьяна.

Краснодар начал этот сезон ярко, одержав на старте несколько убедительных побед. Команда закрепилась в верху турнирной таблицы, но затем настала серия неудач, в результате которой опустилась на третье место. Однако после победы над Сочи в предыдущем туре «быки» вернулись в чемпионскую гонку.

«Это финал всего сезона. Ребята работали, сборы проходили, травмы получали, не видели своих семей. Вот эти разъезды вечные, когда в Краснодаре не работает аэропорт, как это может быть просто матчем? Это финал всего. И здесь не нужны лишние слова. Каждый из них жил ради этого матча весь год», — отмечает главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев.

Сезон в РПЛ стал по-настоящему выдающимся: интрига в последнем туре и сразу три претендента на титул чемпиона. К слову, на протяжении пяти лет «Зенит» досрочно выигрывал Лигу, не оставляя шансов конкурентам.

«Не обращая внимание на то, что происходит в параллельных матчах, нужно брать и обыгрывать «Динамо». Сложно? Сложно! Но все-таки можно. Вперед! И уважаемые соседи, уважаемые южане, ребята из футбольного клуба «Ростов», мы в вас тоже верим!» — подчеркивает спортивный журналист Константин Перминов.

Чтобы стать чемпионом, «Краснодару» нужно обыгрывать «Динамо» и надеяться на то, что «Ростов» победит «Зенит».

Ажиотаж перед матчем в столице Кубани небывалый. На стадионе будет аншлаг, и болельщики обещают сумасшедшую поддержку на трибунах.