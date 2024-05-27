Более тысячи спортсменов выступили на соревнованиях по триатлону в Анапе

Об этом и других ярких событиях курортного сезона рассказал на конференции глава города Василий Швец.

Сильнейшие участники триатлона стартовали первыми. Впереди у них — 51 км трассы, которую нужно проплыть, проехать на велосипеде и пробежать. Многие готовились к испытанию не один месяц.

Например, Инал Хавжоков из Москвы профессионально занимался кунг-фу, но решил испытать свои силы в троеборье. Плавание для него — самый волнительный этап.

«На IRON STAR публикуется много стартов. Мне сказали, что это один из самых приятных, комфортных стартов. Поэтому сюда приехали, нас тут много», — делится участник IRON STAR Инал Хавжоков.

Приезжают в солнечную Анапу за яркими эмоциями и общением с единомышленниками. В этом году город-курорт принял в два раза больше участников триатлона. Организаторы проложили маршрут гонки через знаковые места. Зрителей тоже стало больше в разы.

«Любой человек может участвовать. В триатлоне есть только ограничения по возрасту на те дистанции, которые у нас представлены в Анапе. Допуск с 16 лет», — рассказывает генеральный директор IRON STAR Владимир Шейкин.

Такие старты в Анапе планируют сделать традицией лета, сообщили на большой пресс-конференции главы города.

«Историю с IRON STAR, с триатлоном будем продолжать на ежегодной основе. Можно сказать, у нас она уже прописалась. Мы видим неподдельный интерес участников, зрителей и самих организаторов», — отмечает глава Анапы Василий Швец.

Анапа — не только город спорта, но и энотуризма. На ярмарке «Виноград» жителей и туристов в минувшие выходные знакомили с культурой виноделия.

«На ярмарке много организаторов. И каждый из них старается привлечь внимание к своей продукции. Кто-то выставляет бутылки вин напоказ, кто-то украшает павильоны цветами, и там собирается большое количество людей. Здесь даже можно продегустировать благородный напиток и прийти на концерт классической музыки», — сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Производители рассказали не только историю создания напитков, но и как их правильно дегустировать. Вместе с понравившимся вином можно было купить закуску.

Новая продукция дополняет выставку каждый год. Это привлекает все больше гостей фестиваля.

«Эти мероприятия проходят уже не как некая эногастрономическая история с детскими забавами и развлечениями, а именно красной нитью уже связана с наукой и культурой потребления вина», — подчеркивает глава Анапы Василий Швец.

Эта передвижная выставка посетит Псков, Великий Новгород и Уфу. Жители этих регионов уже в начале лета смогут познакомиться с культурой кубанского виноделия.

«Есть четыре большие зоны — это Крым, Дон, Кавказ и, конечно же, Кубань. Кубань является основным винодельческом регионом России», — говорит руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров.

Яркими культурными и спортивными событиями Анапа открывает курортный сезон. Этой весной, отметили эксперты, приток туристов в городе-курорте выше на 12% по сравнению с маем 2023 года. Ожидается, что в целом в этом сезоне гостей приедет больше примерно на четверть.

Комфортные условия для отдыха создают и для жителей Анапы. Так, провели реконструкцию стадиона «Спартак» и благоустроили сквер Крещенский. Это целый комплекс — церковь, фонтаны, аллеи для прогулок и детская площадка.

Также на пресс-конференции обсудили развитие курортной сферы в целом. В Анапе ведется строительство 20 отелей и гостиниц. Это дополнительные 12 тыс. мест для отдыхающих со всей страны.