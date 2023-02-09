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Более трех тонн мимозы ввезли из Абхазии в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-treh-tonn-mimozy-vvezli-iz-abhazii-v-sochi
Более трех тонн мимозы ввезли из Абхазии в Сочи
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сезон ввоза акации серебристой в Россию начался на международном автомобильном пункте пропуска «Адлер».

Всего с начала года из Абхазии ввезли 8 партий мимозы общим весом 3,3 т. В одной из партий весом 0,08 т сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс в живом состоянии. Это насекомое является карантинным для России. Цветы вернули, чтобы предотвратить размножение.

«Мимоза относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство Бобовые или Акациевые. В этом роду насчитывается от 350 до 400 разновидностей, отличающимися цветками пушистых очертаний с кремовым или желтым оттенком. Основным вредителем данного растения являются трипсы. Они сильно вредят многим декоративным, плодовым, ягодным и овощным культурам», — сообщает пресс-служба Южного регионального управления Россельхознадзора.

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