Более половины пользователей Telegram в России жалуются на сбои

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По данным аналитического сайта-детектора сбоев, проблемы наблюдаются у 67% пользователей. Telegram перестал стабильно работать 10 октября около 9:45.

Большинство сообщений о сбоях приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. По состоянию на 11:00, 67% пользователей сообщили, что Telegram не работает. На трудности с отправкой сообщений жалуются 11%.

Как сообщают читатели интернет-портала «Кубань 24», есть проблемы с отправкой и загрузкой видео и в Краснодарском крае. Эксперты связывают это с большим количеством одновременно загружаемого видеоконтента.

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