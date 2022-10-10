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Более половины пользователей Telegram в России жалуются на сбои

Общество
10.10.2022 11:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-poloviny-polzovatelej-telegram-v-rossii-zhaluyutsya-na-sboi
Более половины пользователей Telegram в России жалуются на сбои
Фото Press Love you с сайта Pixabay

По данным аналитического сайта-детектора сбоев, проблемы наблюдаются у 67% пользователей. Telegram перестал стабильно работать 10 октября около 9:45.

Большинство сообщений о сбоях приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. По состоянию на 11:00, 67% пользователей сообщили, что Telegram не работает. На трудности с отправкой сообщений жалуются 11%.

Как сообщают читатели интернет-портала «Кубань 24», есть проблемы с отправкой и загрузкой видео и в Краснодарском крае. Эксперты связывают это с большим количеством одновременно загружаемого видеоконтента.

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