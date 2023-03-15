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Более чем на 11% снизился показатель первичной заболеваемости наркоманией в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-chem-na-11-snizilsya-pokazatel-pervichnoj-zabolevaemosti-narkomaniej-v-krasnodarskom-krae
Более чем на 11% снизился показатель первичной заболеваемости наркоманией в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В администрации региона провели селекторное заседание антинаркотической комиссии Краснодарского края.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, показатель первичной заболеваемости наркоманией снизился на 11,4%, а общей — на 3%.

«Уменьшилось и число потребителей наркотиков. Также, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стало меньше наркологических заболеваний. Несмотря на миграционные потоки, по итогам мониторинга наркоситуация в крае оценивается как нейтральная», — сказал замглавы региона.

Во время совещания обсудили вопросы пресечения распространения наркотиков и психотропных веществ и работу по снижению числа отравлений от лекарственных препаратов. Улучшилась ситуация в Горячем Ключе, Анапе, Тбилисском, Ейском, Белоглинском, Курганинском и Тихорецком районах. Усилить профилактику предстоит в Краснодаре, Новороссийске и Белореченском районе. Также обсудили работу с молодежью и подростками, в том числе теми, кто стоит на учете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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