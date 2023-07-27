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Более 9 млн тонн зерна собрали в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-9-mln-tonn-zerna-sobrali-v-krasnodarskom-krae
Более 9 млн тонн зерна собрали в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани уборочная кампания зерновых колосовых и зернобобовых культур близка к завершению.

Как сообщил глава краевого минсельхоза Федор Дерека, кубанским аграриям осталось обмолотить менее 20% от плана.

«Собрали уже 9,1 млн т зерна при урожайности по краю в 56,7 ц/га. В том числе нашей главной культуры — пшеницы — более 7,5 млн т», — отметил Дерека.

Он подчеркнул, что наивысшие показатели по урожайности озимой пшеницы продемонстрировали Приморско-Ахтарский, Красноармейский и Тимашевский районы.

Кроме озимой пшеницы, аграрии убирают рожь, тритикале, овес, нут, зерновой горох и чечевицу. По данным на 27 июля, обмолотили уже более 1,6 млн га зерновых культур — 83% от плана.

«В целом прогнозируем достойный общий валовый сбор зерна. Он перекроет потребности региона, страны и обеспечит экспорт. Это особенно важно с учетом того, что именно зерно является нашим главным экспортным агропродуктом. Оно составляет в общем объеме экспорта АПК Кубани почти 55%», — цитирует слова главы минсельхоза региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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