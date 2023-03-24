Более 810 тыс. человек отдохнули в горном кластере Сочи с начала года

Об этом сообщили 24 марта в ходе заседания городского оперативного штаба курорта.

По словам заместителя главы Сочи Вадима Снегирева, горный кластер с начала года уже посетили 811 тыс. туристов.

«В ближайшее время запланировано проведение нескольких крупных профессиональных и любительских спортивных мероприятий, которые включены в событийный календарь курорта и соберут в нашем городе большое количество участников и зрителей. Обеспечим безопасность и удобную транспортную логистику в рамках городского оперативного штаба. Все городские службы жизнеобеспечения работают в полном взаимодействии», — отметил Вадим Снегирев.

Сейчас средняя загрузка средств размещений на курорте составляет 67%, в горном кластере — около 60%. Для катания открыто 50 км трасс. На высоте более 1 тыс. м сохраняется слабая лавиноопасность.

Кроме того, в горном кластере за последние две недели продали 140 тыс. ски-пассов. Более 10,7 тыс. пассажиров прибыли по железной дороге, в составе туристских групп отдохнули 10,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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