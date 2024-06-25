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Более 800 выпускников Кубани подали заявления в СУЗы через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-800-vypusknikov-podali-zayavleniya-v-suzy-cherez-gosuslugi
Видео канала «Кубань 24»

В первые дни приемной кампании в колледжи и техникумы края поступило 884 заявления через «Госуслуги». Это почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов по активности использования сервиса выпускниками.

С этого года на портале также можно заключить договор целевого обучения, записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания, а также узнать расписание, результаты экзаменов и конкурсные списки.

В 2023 году сервисом воспользовались более 22,5 тыс. кубанских выпускников.

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